中保科去年獲利創新高EPS 5.73元 擬配發5元股利

中保科 (9917-TW) 今 (15) 日董事會通過最新財報，2021 年營收及稅後純益雙雙改寫歷史新高，稅後純益 25.27 億元，年增 5.77%，每股純益 5.73 元，每股擬配發 5 元現金股利，依今日收盤價 103 元計算，現金殖利率 4.85%。

中保科 2021 年第四季營收 37.27 億元，毛利率 34.13%，季減 1.89 個百分點，年減 3.3 個百分點，單季稅後純益 7.09 億元，季增 14.95%，年減 2.2%，單季每股純益 1.61 元。

中保科 2021 年營收 141.35 億元，毛利率 35.62%，年減 0.93 個百分點，稅後純益 25.27 億元，年增 5.77%。每股純益 5.73 元。

中保科技副董事長林建涵指出，儘管 2021 年全台產業都受到疫情衝擊帶來關店潮，但面臨國內經濟環境嚴峻，物價通膨以及消費需求停滯，中保科技集團仍逆勢突圍，尤其在房市需求持續暢旺下，從協助建商打造智慧建築，同步也提供後端平台服務，搭配中保好生活 APP 等應用服務，成為集團營運成長的兩大動能。

再者，由於包括全台六都在內的廿二縣市政府，近年來無不以大打造智慧城市為政策目標，也讓深耕智慧城市整合系統的中保科受惠。林建涵分析，中保科提供一條龍規劃設計整合，能加快案場效率，讓 2021 年新建築營業收入佔比增加，年成長超過 10%，加上，營建業需求強勁，帶旺中保科旗下轉投資中保物流 2021 年營收佔比較 2020 年大幅成長 10%。

林建涵表示，隨著實施邊境鬆綁、檢疫日期縮短並開放旅遊，在全台疫情穩定可控下，預估中保科營業活動恢復正常，可望帶動公司營運成長。

尤其，集團 2022 年將更多角化布局也是關鍵之一，像是今年 1 月以每股約新台幣 43.3 元，取得永潤食品 97.84% 股權就是希望展現中保科集團從創新出發，開拓業務同時，也追求多元化及全方位的成長。