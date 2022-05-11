中保科首季每股純益1.59元 近5年同期新高

中保科 (9917-TW) 今 (11) 日召開董事會，通過 2022 年第一季財報，稅後純益 7 億元，季減 1.27%，年增 19.22%，每股純益 1.59 元，創近五年來同期新高。中保科 5 月也啟用全新改裝 AIoT 科技展示中心。

中保科 2022 年第一季營收 37.39 億元，毛利率 32.48%，季減 1.65 個百分點，年減 3.68 個百分點，稅後純益 7 億元，季減 1.27%，年增 19.22%，每股純益 1.59 元。

中保科主管指出，儘管疫情干擾仍持續，加上俄烏戰爭在經濟層面的影響，及通膨擴大等對企業經營成長都是挑戰，但中保科第一季仍積極開擴商務及照護市場，業績目標可望達成。營業方面，第二季推出無限 + 新附加服務系統，提供後疫情時代顧客的需求。

面對艱困的疫情，中保科 5 月逆勢突圍，推出全新改裝 AIOT 科技展示中心，展示中心也讓參觀的客戶體驗如何利用科技幫助自家企業防疫，做好超前佈署。

中保科智慧城市本部執行長周興國表示，要落實安心場域的管理，首先要做好防堵，從門禁控管開始，除了基本的溫控檢測外，也可以運用科技監控系統進行區域性的追蹤，確實掌握人流進入領域後的足跡和動向；再來就是進行抵禦的工作，中保科也引進了擁有日本技術或是國際專利的紫外線抑菌產品，可以依照不同空間或不同功能的需求，來抑制病毒的散佈，過濾出更加潔淨的氣體，為生活空間多加一道安心防線，這些科技防疫應用都能在新亮相的科技展示中心體驗，

中保科啟用全新 AIoT 展示中心，更結合當今 3D 全息投影技術、由集團總裁林孝信親自入鏡迎賓，展區更結合 AR 及濾鏡體驗防災、智慧電網以及淹水警報情境互動增加趣性，讓參觀者可以直接沈浸於各種智慧城市情境，了解新科技帶來對民眾的便利跟服務。

目前展示中心共有智慧城市、智慧工地、能源管理區、科技防災、中保好生活智慧社區、中保無限＋智慧家庭區以及健康照護等共七大區域。讓顧客可以實體了解 AIoT 在智慧城市一龍的整合服務，像是現場的工地展示，可以管理人員掌握工程進度、環境分析戰情資訊、工地即時影像等透過遠端可全程掌握。