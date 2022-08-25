中小型股嗨翻天 高低位階各自表態

上週提到，台股反彈到季線位置後選股策略可以調整，而後續加權指數也一度跌破季線修正，如先前所提台股反彈力道越來越弱，在經過波段漲幅後，該思考一下選股的方向。

不過在這之餘，櫃買指數持續創高，中小型個股的氣氛依舊很活絡，因此永誠資產管理處投研團隊建議在這個位置，不是選強的就是選相對安全的（位階低 + 籌碼 or 題材），今天就各自舉例來說明。

高位階姿態整理的，最好是未來業績幾乎可以賭定會持續創高的，而這種標的在相關利多訊息出來後，往往會有一波拉抬，後續業績再次顯現時，若股價還有空間，就很有機會再度拉抬。

6 月中旬筆者提過保瑞藥業，當時提及「從營運成績可以看到保瑞 3 月起營收逐月成長，而今年下半年及 Q4 或年底再將安成藥納入的話，營收會持續往上一個水平」對應股價位階，目前最高點在去年 Q2，就是接近當年單月營收新高的 Q1 時間點附近現在來看應該還有不少空間可以期待，至少位階上來可以比較樂觀預期有創新高機會，因此即便沒能提前卡位，把時間放遠些也有機會可以把握。

以時間來看，約莫經過兩個月的高檔整理，近期在公告第二季每股盈餘年增超過 7 成後股價再度展開一波強勁拉抬，剛好也伴隨生技醫療族成為盤面焦點、OTC 指數創高，保瑞也可以說是生技的指標之一，股價也如先前預期的順利創下新高。

上述是高檔股的案例，也是映證先前筆者的看法，併購題材短線會有反應，一段時間後會開始淡化利多而整理，但實質效益顯現後那就又會吸引市場關注；類似的概念也可以應用在先前分享過的連接器廠：貿聯 - KY 上，目前其股價還是處於高檔區間整理的結構。

而從低檔切入的話，筆者留意到內資陸續買超，股價還沒有太大反彈幅度的標的；上期是有說這種標的動能有限，畢竟跟大盤比較就是相對弱勢，不過安全的角度出發，下檔應不會有太多空間，因此依舊可以期待補漲機會。

要分享的是印刷電路板廠，健鼎。

從營收角度來看，多個月分以來營收大多維持年成長，雖然沒能繼續往上墊高，但在電子業庫存調整的壓力下，營收維持高檔沒太大的下滑已經是不錯表現。Q2 營收略低於 Q1，也是因為中國封城影響，不過每股盈餘 2.79 因原物料價格壓力降低，得以使毛利率提高 0.6 個百分點，略優於 Q1 表現。

值得關注的地方在於健鼎將因應傳統旺季，會加快庫存打消的動作；目前產品週期較長的汽車、網通產品庫存水位較高，但在 Q3 第一個月也是出貨動能較強勁的區塊（比起消費性的電腦、手機、光電等），因此庫存壓力得以減緩，整體下半年營運不會爆發，但可以以溫和成長看待；對應到目前股價位置，實屬有相對偏低的狀況，都還在去年的低點下方整理，後市值得關注。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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