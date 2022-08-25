〈財報〉輝達財報、財測均黯淡 警告本季遊戲市況仍有挑戰

因大環境景氣不佳導致遊戲部門疲弱，輝達周三 (24 日) 公布 2023 會計年度第二季財報、第三季財測雙雙遜於預期，並警告遊戲業務表現恐將持續低迷，對前景態度悲觀，拖累盤後股價挫跌逾 4%。

FY23 Q3 財測 (Non-GAAP) v.s. Refinitiv 共識預期

營收：59 億美元 ±2% v.s. 69.5 億美元

毛利率：65%±50 個基點

輝達表示，因 OEM 合作夥伴削減庫存水位，以配合當前需求水準，並為新一代產品做準備，本季遊戲和專業視覺化營收預料繼續下滑，但資料中心和車用業務營收成長，可望獲得抵銷部分降幅。

輝達 (NVDA-US) 盤後下跌 4.57% 至每股 164.35 美元，該股今年迄今已跌近 43%，是費半表現最差的成分股之一。

Q2(截至 7 月 31 日) 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 共識預期

營收：67.04 億美元 (年增 3%) v.s. 81 億美元

毛利率：45.9%(去年同期為 66.7%)

淨利：12.92 億美元

稀釋後 EPS：0.51 美元 (年減 51%) v.s. 1.26 美元

上表為基於 GAAP 財報數據，下表為 Non-GAAP 財報數據 (圖：輝達)

部門營收

資料中心：38.1 億美元 (年增 61%)

遊戲：20.4 億美元 (年減 33%)

專業視覺化：4.96 億美元 (年減 4%)

車用：2.2 億美元 (年增 45%)

輝達周三公布的財報，與兩周前的初步數字大致相符。

遊戲業務低迷是輝達近期遭遇的最大麻煩，Q2 遊戲部門營收年減 33% 至 20.4 億美元。資料中心表現稍微好一些，受雲端服務供應商等「超大型企業客戶」需求推動，部門營收較去年同期增逾六成至 38 億美元。

輝達表示，遊戲營收降幅之所以高於預期，和全球經濟逆風導致相關產品需求放緩有關，主要是 PC 遊戲顯卡。輝達財務長 Colette Kress 並表示，因客戶銷售放緩，將與通路夥伴一同調整價格，以應對充滿挑戰的市況。

至於其他部門，負責銷售企業用繪圖晶片的專業視覺化業務，Q2 營收較上季大減 20%、較去年下滑 4%，至約 5 億美元；車用業務營收年增 45% 至 2.2 億美元，對整體營收貢獻雖然較小，但需求仍保持穩健。

加密貨幣挖礦的影響

輝達因未能在 2017 年挖礦熱潮興盛之際，向股東揭露有關加密貨幣挖礦如何影響公司營收的財務資訊，今年 5 月遭美國證券交易委員會 (SEC) 罰款 550 萬美元。

因加密貨幣市況慘澹，被歸類在 OEM 和其他類別的挖礦晶片 CMP 使輝達相關業務營收年減 66%。儘管如此，該公司至今仍無法有效理解挖礦對旗下產品需求的影響程度。

Kress 表示：「加密貨幣市場的波動性，包含價格下跌或是驗證交易方法的變化，過去影響我們的產品需求以及準確計算干擾程度的能力，這種情況未來還會繼續發生。」談到挖礦活動對遊戲需求的影響程度，他也坦承，公司目前仍無法準確量化。