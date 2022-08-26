〈能源盤後〉市場衡量伊朗核協、OPEC減產前景 原油連漲2日後回落

原油期貨價格周四 (25 日) 收低，WTI 原油和 Brent 原油期貨價格均在經歷前兩個交易日上漲後回落。

交易者繼續權衡伊朗核協議的可能性，以及 OPEC 主要產油國是否會在下次會議上決定減產，距離下次會議僅剩不到兩週的時間。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.37 美元或 2.5%，收每桶 92.52 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.88 美元或 1.9%，收每桶 99.34 美元。

根據道瓊市場數據，周三 WTI 原油和 Brent 原油最近月期貨價格創 7 月 29 日以來最高收盤價。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.8121 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 3.9491 美元，回吐昨日 4.5% 漲幅的一部分。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.5%，收每百萬 Btu 9.375 美元。

原油推動力

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「石油交易者只關注兩件事，就是達成伊朗核協議的可能性，因為這會讓伊朗石油返回市場，另一件更重要的事是 OPEC 的產量。」

「關於達成伊朗核協議有高度可能性的傳聞眾多，因為伊朗明顯已經放棄協議中一些重大要求。美國與其歐洲盟國的語氣似乎非常正面，且表明可能會達成協議。」

周三新聞報導指出，伊朗正在評估美國對歐盟核協議草案的回應，但報導也提及伊朗在回應中要求的所有附加條件均遭美方拒絕。

另一方面，Aslam 指出，「OPEC 關鍵成員沙烏地阿拉伯已經開始討論 OPEC 減產，這解決了交易者最擔心的事，因為他們正好擔心伊朗石油返回市場，破壞供需曲線的穩定。」

OPEC 與其盟國 (即 OPEC+) 計劃於 9 月 5 日召開月會。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五傑克遜霍爾經濟研討會上發表講話之前，市場整體上仍處於「按兵不動」的狀態，因為該年會「可能會間接影響大宗商品，具體取決於美元如何回應其談話。」

天然氣交易

天然氣期貨價格在周一創下 14 多年來最高收盤價後，走勢在漲跌間波動。

Cieszynski 表示，就目前而言，「天然氣因為在北溪一號管維護關閉前就受打壓了，所以很難突破 10 美元。」周一俄羅斯天然氣巨擘 Gazprom 宣布，自 8 月 31 日起將再次暫停北溪 1 號管向歐洲運輸天然氣，為期 3 日。

能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (8/19 止) 美國天然氣庫存增加 600 億立方英呎，高於分析師預期。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國天然氣庫存增加 510 億立方英呎。

