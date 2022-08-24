首次經歷熊市波動 年輕散戶對美股走勢悲觀

在美股夏季反彈期間，機構投資者對股市變得更為樂觀，但一些年輕散戶卻對市場走向更加悲觀。

本月早些時候，嘉信理財的調查發現，40 歲及以下散戶投資者，有 59% 認為「將出現重大調整」，比 2 月份的調查高出 10 個百分點。

嘉信理財的交易和教育主管 Barry Metzger 認為，這是年輕散戶首度在熊市航行，這就是他們採取更保守方法的原因。

對千禧一代和 Z 世代投資者來說，他們正經歷一生中最高的通貨膨脹、鷹派聯準會，以及首個非疫情所引發的熊市，這讓他們減少交易活動，並看壞股市前景。

24 歲的投資者和廢棄物產業經營者 Kyle Granger 預計，股市還將有第二波下跌，情況將比 6 月時的底部更糟，整體經濟都會受到打擊。

過去幾年中，美股散戶出現較大的變動，由於疫情的封鎖及政府發放現金，散戶在美股交易量的比重，在 2021 年第一季攀升至 24%，但在市場動盪之後，今年第二季已經降回 17%。

TD Ameritrade 進行的一項調查發現，他們的大多數千禧一代客戶在 7 月份減少了股票曝險，這與整體客戶群的走向不同，隨著經濟狀況惡化，主要客戶群成為股票的淨賣家。

由於擔心股市的劇烈波動和長期低迷的可能性，一些年輕投資者已經改變了他們的交易方式。

18 歲的學生 Sebastian Tejero Gutierrez 表示，疫情是散戶進場的好時機，但他現在認為，由於高通膨和經濟不確定性，長期投資已不可靠，現在短線持有才更安全。

散戶還不得不將注意力從社群媒體信號，轉移到經濟指標上。

WallStreetBets 創建人 Jaime Rogozinski 表示，年輕的交易員確實關心通貨膨脹，但不是擔心其普遍影響，而是因為它會影響他們所玩的特定股票。