〈財報〉Snowflake Q2營收強勁 上調全年財測 盤後激漲近18%

數據儲存與分析軟體公司 Snowflake (SNOW-US) 周三 (24 日) 公布第二季財報，營收大勝分析師預期，且上調全年財測，激勵盤後飆漲 17% 以上。

Snowflake 季度表現強勁，應可提振市場對雲端運算服務的需求健康度信心，鞏固業界領導者亞馬遜 (AMZN-US) AWS、微軟 (MSFT-US) Azure 和谷歌 (GOOGL-US) Cloud 的強勁業績。

近時確認，Snowflake 周三收高 4.19%，盤後飆漲 17.84%，報每股 187.94 美元。

第二季 (7/31 止) 財報關鍵數據 vs 分析師預期

EPS (GAAP)：虧損 70 美分

營收：年增 83% 至 4.972 億美元 vs. 4.675 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

客戶人數：6808 人 vs. 6739 人 (FactSet 共識預期)

營業利潤率 (Non-GAAP)：4% (遠高於公司先前預期的負 2%)

調整後的自由現金流：5860 萬美元 (利潤率 12%)

剩餘履約義務 (衡量未來工作)：年增 78% 至 27 億美元

淨營收保留率 (衡量重複業務)：年增 171%

第二季營收年增長率略較前季的 85% 年增率下降。不過總營收占比最大的產品營收年增 83% 至 4.663 億美元，高於公司 4.35 億美元至 4.4 億美元的預測範圍。

產品營收是 Snowflake 的關鍵指標，這是基於平台消費確認的營收。

Snowflake 稱目前擁有 6808 名客戶，其中 246 名客戶的延續收入超過 100 萬美元。

Q3 財測

產品營收：5 億至 5.05 億美元 (年增 60% 至 62%)

營業利潤率：2%

全年財測

產品營收：19.05 億至 19.15 億美元。

產品毛利率：75%

營業利潤率：2%

調整後自由現金流利潤率：17%

該公司先前對全年產品營收預測範圍在 18.85 億至 19 億美元之間。

華爾街對該公司最新財報初始反應看漲且鬆了一口氣。Evercore ISI 分析師 Kirk Materne 研究報告中寫道：「Snowflake 在營收、營業利潤率和現金流基礎上的表現非常強勁，證明商業模式的穩健性。」

花旗分析師 Tyler Radke 同樣寫道：「儘管宏觀經濟環境動盪，但該公司的執行和預測似乎比以往更好。有鑑於看跌情緒，我們預期該股會大幅上漲。」