〈能源盤後〉市場評估伊朗核協進展 原油震盪後收登3周多高點

交易者權衡歐盟的伊朗核協草案相關的事態發展，原油期貨價格周三 (24 日) 震盪交易，最終收登 3 周多以來最高點。

新聞報導顯示談判有所進展，全球市場最終可望出現更多石油，但此間沙烏地阿拉伯曾暗示減產，且美國官方數據顯示，國內原油庫存連續第二周下降和汽油需求下降。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.15 美元或 1.2%，收每桶 94.89 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1 美元或 1%，收每桶 101.22 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油最近月期貨價格創 7 月 29 日以來最高收盤價。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 4.5%，收每加侖 2.8007 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.5%，收每加侖 4.0132 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.5%，收每百萬 Btu 9.33 美元。

原油推動力

彭博報導，伊朗外交部發言人 Nasser Kanaani 周三表示，美國對協議草案的回應評估完成後，伊朗將透過歐盟對美方回應發表評論。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「不知道這種反應是積極的還是消極的，但我們認為仍可為伊朗核協跳舞。」

伊朗國際組織在推特上表示，援引阿拉伯衛星電視台報導，美國已拒絕伊朗要求的所有附加條件，並敦促伊朗取消對國際檢查的限制。另一條推文稱，歐洲正在與伊朗核協議各方進行接觸，以舉行新一輪談判。

「但我們同時也聽到來自阿爾及利亞的說法，臆測石油波動意味著過度的經濟擔憂，他們準備與其他 OPEC 成員國採取行動以平衡市場。」Flynn 說。

在沙烏地阿拉伯能源部長薩勒曼王儲 (Abdulaziz bin Salman) 周一評論提高 OPEC + 減產的可能性後，油價周二攀升。

Flynn 表示，換句話說，阿爾及利亞可能正在為減產做準備。「現在的石油市場就像一個父母離異的孩子，不知道該跟熱燃油上漲，還是該跟汽油期貨下跌。」

美國供應數據

能源資訊署 (EIA) 周三公布上周 (8/19 止) 美國原油庫存減少 330 萬桶，大致符合預期。

根據 S&P Global Commodity Insights 調啥，分析師平均預期上周 (8/19 止) 原油庫存減少 320 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間報告，上周美國原油供應減少 560 萬桶。

EIA 表示，本週汽油庫存「幾乎沒有變化」，停在 2.156 億桶，而蒸餾油庫存減少 70 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調啥，分析師平均預期上周 (8/19 止) 汽油庫存下降 250 萬桶，以及蒸餾油庫存下降 36 萬桶。

EIA 數據顯示，成品車用汽油供應量 (需求指標) 減少 91.4 萬桶，降至 843.4 萬桶，暗示需求疲軟。

另外，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅增加 40 萬桶，戰略石油儲備庫存 (SPR) 減少 810 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，「原油出口量再一周保持在 400 萬桶 / 日以上，且進口穩定有助於拉動原油消耗量，同時來自歐洲的需求上升，助使美國原油出口增加。」

WTI 和 Brent 原油價格上周跌至 8 個月低點，因市場預期伊朗核協會讓伊朗石油出口量大增，並且擔心全球經濟放緩將抑制能源需求。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 認為，沙烏地阿拉伯將推動減產並讓 OPEC 其他成員同意跟進。同時，「如果伊朗核協達成共識，我們預期沙烏地阿拉伯下一次 OPEC 會議就會減少供應。」

天然氣走勢

美國天然氣期貨價格收高，且周二盤中一度突破 10 美元大關，為 2008 年 7 月以來首見。

彭博報導，疑似因付款問題，俄羅斯的 Sakhalin 能源公司已取消向亞洲客戶運送液化天然氣 (LNG)。

這類天然氣供應中斷恐加劇其他地方的供應緊繃情形，尤其是歐洲。俄烏大戰引起西方強權對俄羅斯的制裁後，俄國的反撲已令歐洲天然氣價格飆漲至創紀錄高價。

周一俄羅斯天然氣巨擘 Gazprom 宣布，自 8 月 31 日起將再次暫停北溪 1 號管向歐洲運輸天然氣，為期 3 日。

ICE 荷蘭 TTF 天然氣期貨價格周三上漲 7.2% 至每兆瓦時 288.455 歐元，為去年同期的 10 倍價。

在英國，ICE 天然氣期貨價格上漲 12.9% 至每 Therm 達 558 便士，而一年前為 23 便士。英國國家統計局表示，截至 2 月 (俄烏大戰發生) 的一年中，從俄羅斯進口的燃料平均每月為 4.99 億英鎊（5.88 億美元），但在 6 月份降至零。