築間下半年再開2個新品牌 將調薪再釋500個職缺

連鎖餐飲集團築間今 (24) 日宣布，下半年將再新開 2 個品牌「絵馬別邸」、「NAKAMA 肉匠屋」，預計今年員工數將再增 200 人，並再釋出約 500 個職缺，為持續引進新人才，明年 1 月 1 日起集團基本起薪調漲為 32000 元起，高於法定基本工資 20%，而店主管則調漲為 48800 元起。

築間表示，前 7 月旗下四大品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉 Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」營收已達 22 億元，年增約 50%，並開出 28 家新店點，年底前目標再開 30 家店，今年營收上看 45 億元、總店數將突破 150 家。

為因應展店人力所需，築間規劃明年起集團基本起薪調漲為 32000 元起，店主管則調漲為 48800 元起，除了提供具競爭力的薪資外，凡正職員工就職滿 1 年，生日均可獲得 999 純金金幣，也是業界首創。

築間集團目前員工約 2800 人，今年預計將突破 3000 人，也同步再釋出 500 個以上的職缺，包括店長、儲備幹部和基層服務人員。

築間表示，人才是公司最重要的資產，集團最年輕的主管級僅 23 歲，公司每年提供兩次晉升機會，進行職等、職級的調整和調薪，今年以來已晉升超過 200 人、獎勵超過 1600 人，這波加薪幅度達 6%。