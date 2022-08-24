不受疫情影響 今年前4月併購件數、金額雙升

儘管有疫情攪局，但仍不減併購交易動能，根據安永統計，今 (2022) 年前 4 月併購交易件數與金額分別較去年同期增加 53%、398%，主要聚焦在金融與電信兩大產業整併，且隨著疫情趨緩，鉅額整併案也逐步顯現。

根據安永今 (24) 日發布的報告，回顧去 (2021) 年在低利率環境下，國內金融業資金充沛，帶動新一波加強獲利的併購潮，其中金融業總交易金額提升至 50 億美元，科技媒體與通訊產業 (TMT) 因電信業整併潮，2021 年加上今年前 4 月的總交易金額合計共達 60.8 億美元。

報告也指出，外資來台投資逐漸復甦，交易件數及金額提升，隨著台灣疫情趨緩，外資來台投資復甦，主要買家大多以亞洲為主，其中去年外資來台投資併購的交易金額為 38 億美元，件數回升至 17 件；今年前 4 月已累積 4 件，但尚未恢復到 2017 年至 2018 年的水準。

安永財務管理諮詢服務 (股) 公司總經理何淑芬表示，從台灣近期併購案可歸納出兩大重點，包括：金融產業近年交易熱絡，透過投資併購擴大營業規模，整合成銀行、保險、證券完備之金融集團，提升全面性的金融服務，例如開發金合併中壽，強化壽險並提高金控規模。此外，星展銀行併購花旗消金業務，擴大在台事業規模。

在電信產業重組部分，繼先前台灣大哥大與臺灣之星合併契約簽署，遠傳電信也決議吸收合併亞太電信，電信市場重回三強鼎立。

此外，SPAC(特殊目的收購公司) 上市熱潮反吹向台灣，受限於疫後出入境管制尚未鬆綁，2021 年台灣向海外併購案件僅 11 件 (不含 SPAC)；反之，全球 2020 年掀起 SPAC 上市熱潮在 2021 年下半年吹向台灣，包括 Gogoro、大猩猩科技、玩美移動陸續宣布將透過 SPAC 至美國那斯達克上市，合計金額達 40 億美元。