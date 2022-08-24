〈2022自動化展〉東元庫存健康、能源工程挹注 今年本業獲利雙位數成長

東元 (1504-TW) 董事長邱純枝今 (24) 日表示，雖然目前大環境景氣處於觀望狀態，不過公司庫存水位相對健康，下半年能源相關工程業績陸續顯現，看好今年本業營收、獲利都將年增雙位數。

談到景氣狀況，邱純枝指出，儘管大環境前景不被期待，製造商、銷售端都呈現觀望心態，不過電機屬於穩定產業，持續有訂單進來，加上能源轉型帶動下，整體產業對於電氣化需求殷切，積極把燃油產品改用馬達、動力系統等，推升能源訂單強勁。

邱純枝補充，事實上，公司很早就開始調整庫存水位，因為景氣不可能一直很好，會面臨修正，也是企業營運要有的準備，因此公司整體庫存穩定、健康，約 2-3 個月，僅有部分電子料因去年半導體供應鏈不穩、交期長，有擴大備料。

展望後市，邱純枝看好，下半年會有很多工程業績會逐步顯現，尤其能源相關的工程貢獻可觀，預期下半年營收、獲利都有望年增雙位數。

對於中國限電情況，邱純枝表示，目前此現象對公司沒有影響，加上去年已經有停電，已在廠區建置太陽能、儲能系統等來預防供電不穩的情況。

邱純枝說，中國缺電與經濟熱度有關，如果經濟熱度趨緩，限電狀況應該容易解決，而且中國的綠電與太陽能產業發展走得很尖端，架構成本與普及率相當高，缺電對中國來說，應該不會是一個長期問題。