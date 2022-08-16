機電、智慧能源事業挹注 東元本季毛利率上看25%

電機大廠東元 (1504-TW) 今 (16) 日召開法說，總經理范炘表示，第三季機電系統與智慧能源兩大事業營收會較去年大幅成長，不過智慧生活事業因冷氣專案結束，營收會略為下滑，整體毛利率則有望落在 21-25%。

智慧能源方面，范炘指出，受惠獨立伺服器 (IDC) 機房電力工程及台電龍潭變電所儲能系統等，隨著工程進度認列營收，第二季營收年增 37.5%，預期動能有望延續至第三季，估本季營收年增 58-62%。

此外，東元也積極布局其他智慧能源領域，包括台電冬山 E/S 儲能系統預計 8 月招標，規模 60MW，金額超過 30 億元、在陸上變電站合計規模 1200MW，金額超過 80 億元。

東元預估，機電系統本季營收年增 14-18%。范炘表示，隨著越南廠產能提升、印度廠將在今年底完工，東南亞區域產值占比將會顯著提高，發展重點包括越南、印尼、泰國、馬來西亞、印度等。

至於北美地區部分，由於目前北美產值比重相對低，不過因應當地客戶需求、減少長途運輸產生的不確定性及碳排放，已計畫擴大北美的產能規模，並增加供應鏈韌性。

東元去年第三季爭取到政府的校園冷氣專案，一路出貨至今年第二季，目前專案已經結束，因此智慧生活本季營收將略為年減 3-5%。

電動車佈局方面，范炘指出，今年電動車營收有望年增 3 成，同時布局電動巴士和電動貨卡動力系統，目前也進一步研發下一代電動車動力系統。