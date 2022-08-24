加高擴充腳步不間斷 估今年資本支出維持7億元以上

加高 (8182-TW) 今年第二季營運遭遇逆風，營收、獲利呈現衰退，但公司擴充腳步不間斷，規劃今年將投資 7.23 億元資本支出，主要擴充泰國廠產能，加高也加快高成長車用及小型化產品開發進度。

加高看好，車用市場需求的高成長，在現有頻率元件生產類別中，車用市場至少每部車有 80 顆需求，預估汽車市場 2020 年到 2030 年，每年的市場複合成長率也有 3.7%。

加高產品主力頻率元件規格，目前以 20X16、16X12 爲主，加高開發的 12X10 產品仍在客戶驗證中，而 10X08 產品則在開發中。

加高今 (24) 日出席 OTC 法人說明會，雖然今年第二季營運遭遇逆風，營收、獲利衰退，但上半年稅後純益仍達到 2.2 億元，每股純益 2.06 元。

依加高產品結構來看，消費電子產品的比重 69%，公司指出，第二季起因消費電子長短料問題造成出貨不順，甚至目前消費電子應用的產品訂單能見度維持 2 個月，比起車用、工業應用的 6 個月還低，在此情勢壓力下，目前總體產能利用率維持在 80-85%，公司力拚在非消費性電子產品應用市場的開發。

加高上半年的資本支出爲 2.3 億元，後續還有 5 億元的資本支出，等於 2022 年還維持與前 2 年一樣，資本支出超過 7 億元；目前也維持台灣、大陸東莞及泰國廠生產營運，並以改善製程及擴充泰國廠規模爲主。

加高股本 10.7 億元，與日本頻率元件大廠大真空的合作關係密切，同時，日本大真空持股加高 50.47%，是最大法人股東。