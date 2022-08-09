宏碁7月營收174億元探29個月低點 技嘉、微星年減約1成

品牌廠 7 月營收陸續出爐，反映終端消費電子需求走疲，宏碁 (2353-TW)7 月營收大幅下滑至 174.59 億元，為 2020 年 3 月以來、近 29 個月低點，技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)7 月營收也降至 74.35 億元、130.12 億元，年減幅約在 1 成上下。

宏碁 7 月營收衰退至 174.59 億元，月減 43.6%、年減 33.1%，為近 29 個月低點，累計前 7 個月合併營收達 1681.79 億元、年減 5.2%，從產品線來看，宏碁指出，商用產品前 7 月營收年增 10.9%，表現相對強勁。

展望下半年，宏碁坦言，個人電腦事業營收將較去年同期下滑，但預期多重事業成長引擎的策略將持續發酵，從 7 月營收觀察，非個人電腦、顯示器事業營收占比達 26.6%。

宏碁也統計，旗下八家上市櫃、興櫃及公開發行子公司，累積前 7 月營收年增 28.8%，其他包含倚天酷碁、聯永基、安圖斯科技、宏碁智新等累積前 7 月營收也都年增雙位數。

另外，技嘉 7 月營收 74.35 億元，月減 9.3%、年減 9.5%，為今年單月次低，累計今年前 7 月營收 626.99 億元、年減 8.3%，技嘉對下半年營運則審慎看待，由於俄烏戰爭、通膨等不利變數都仍在，加上產業普遍都有庫存，直言現階段不敢太樂觀。

微星 7 月營收也下滑至 130.12 億元，月減 21.1%、年減 10.4%，同樣創下近 19 個月來低點，累計今年前 7 個月營收達 1140.66 億元，年增 4.8%。