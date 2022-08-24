〈2022自動化展〉廣明旗下達明今年營運可望優去年 看好協作機器人前景

廣明 (6188-TW) 旗下達明機器人今 (24) 日參展台北自動工業大展，推出 AI Cobot、AI Cobot S 系列新品，展望未來，廣明暨達明機器人董事長何世池指出，中長期協作型機器人市場需求仍正向，且成長趨勢不變，今年達明營運可望優於去年，且旗下工廠導入機器人應用，可望節省約 1/3 人力。

何世池說，觀察 AI 在協作型機器人應用可分為大數據、語音、視覺，他認為，相比數據分析、語音，AI 視覺整合是協作型機器人具潛力拓展的方向之一，因此達明改變過去銷售模式，整合推出結合軟硬體應用的 AI Cobot，力拚在既有客戶、通路擴大加值服務。

達明機器人今年以原生 AI 引擎結合智慧視覺、協作機器手臂，推出 AI Cobot，達明表示，AI Cobot 是具 AI 功能的全方位智慧協作機器人，整合智慧視覺解決方案 TM AI+、內建智慧視覺系統，將可涵蓋傳統機器視覺、先進 AI 視覺能力，除半導體晶圓蒸鍍工序整料應用外，目前也運用在日系汽車大廠出廠前的品質控管，及導入連鎖披薩、炸雞店的產品辨識與控管。

此外，達明今年也推出全新 AI Robot S 系列，提升中高負載手臂重量，將產品系列從原有的 5、12、14 公斤拓增至 25 公斤，將可適用 AMR 移動式機器人搬運大重量的晶圓盒。

從營運面觀察，何世池指出，受疫情影響，協作機器人市場成長受到壓抑，過去幾年多呈現持平走勢，但近年在美中各國角力迫使廠商拓展多元生產據點、就近服務客戶，在成本考量下，預期廠商對協作型機器人需求將保持成長，若以整體市場估算，協作型機器年複合成長率將可望維持 10-20% 成長幅度。

廣明集團目前共有三個生產基地，分別在台灣、泰國、上海，何世池說，機器人手臂主要集中在台灣生產，而內部也將協作型機器人、自動化設備導入主要生產 SSD 的上海廠區，隨著自動化手臂逐步上線，推算今年可望節省約 1/3 人力，人數將從年初約 400 多人降至 200 多人。

達明去年也引進策略夥伴歐姆龍 (Omron) 入股，取得 10% 股權成為第二大股東，並朝 IPO 邁進，目前達明已公開發行，但對於上市櫃時程，何世池並未多做回應，僅強調相關程序都已完備，待內部目標達成後，就會推向資本市場。