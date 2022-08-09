宏碁資訊今掛牌上櫃大漲近3成 啟動蜜月行情

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下宏碁資訊 (6811-TW) 今 (9) 日以每股 110 元掛牌上櫃，早盤最高來到 144 元，漲幅 30.9%，大展蜜月行情。展望未來，宏碁資訊續看好資訊軟體暨服務市場成長，加上陸續取得三大雲端平台認證，可望挹注營運進一步成長。

宏碁資訊在 2012 年 2 月成立，是宏碁集團在資訊服務產業中的重要策略布局，近年積極整合地端到雲端的延伸應用，協助企業營運服務走向雲端、大數據運用、人工智慧等新科技應用與落地，並以「最懂地端的雲端公司」為使命。目前服務超過 2000 家企業用戶，此外也有 70% 政府機構是宏碁資訊長期客戶。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，大環境受疫情衝擊下，看到越來越多企業導入雲端應用，宏碁資訊除了協助建置疫苗護照平台外，也透過資料、雲端平台整合提供企業客戶與世界接軌。

展望未來，宏碁資訊指出，將持續以 C3A+P 作為協助企業數位轉型的成長動能，包含提供雲端服務、產品加值應用開發、邊緣運算載具、智慧物聯網、平台服務等，並持續把既有閱讀、金流、購票平台做大，中長期也不排除透過併購策略夥伴，並規劃運用集團資源，拓展海外市場。

營運方面，宏碁資訊受惠雲端產品、應用開發服務持續發酵，第二季稅後純益達 9122.6 萬元，季減 21.32%、年增 81.22%，每股純益 2.54 元，累計上半年純益達 2.07 億元、每股賺 5.72 元，寫下歷年同期新高。

宏碁資訊 7 月營收則達 6.06 億元，月減 47.3%、年增 45.5%，累計今年前 7 個月營收達 43.25 億元、年增 21.2%。