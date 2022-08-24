〈2022自動化展〉上銀：景氣趨緩 明年工具機業景氣不樂觀

上銀 (2049-TW) 董事長卓文恒今 (24) 日表示，受中國限電、疫情與通膨等因素影響，加上美國明年經濟恐開始負成長，整體景氣有些緩和，看起來明年工具機產業景氣不是那麼樂觀。

卓文恒指出，第二季末、7 月開始，工具機廠中國市場單月接單量較去年同期減少約 2-3 成，預期情況將延續至明年；不過，整體而言，工具機公會仍預估今年產值將較去年成長約 1 成。

卓文恒表示，2019 年美中貿易戰開打後，台商、中國本地廠商及外資等，已先有一波撤出中國市場，今年疫情封城，又走了一票人，如蘋果等大廠慢慢降低在中國的生產比重，中國市場未來需求前景蒙塵。

卓文恒認為，今年主要還是觀察中國市場需求變化，而歐洲市場近來景氣也有趨緩跡象，但仍相對穩健，日廠工具機接單也同樣趨緩，整體市場景氣有些緩和。

卓文恒也說，近來自動化零組件產業也面臨價格壓力，部分廠商已傳出零組件開始調降價格，也有出現殺價搶單的情況。

上銀集團今年以「工業 4.0 最佳夥伴」為主軸，參展台灣機器人與智慧自動化展，展示機電整合解決方案，包括新世代智慧傳動元件、Torque Motor 迴轉工作台產業應用、智能自動化整體解決方案、智慧自動化關鍵零組件等。