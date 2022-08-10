上銀Q2純益季減1成 EPS 3.6元 上半年每股賺7.61元

上銀 (2049-TW) 今 (10) 日公告第二季財報，本業營運向上，但受業外認列損失拖累，單季稅後純益 12.26 億元，季減 10.3%，年增 16.56%，每股純益 3.6 元，上半年稅後純益年增超過 63%，每股純益 7.61 元。

上銀第二季營收 82.35 億元，季增 8.8%，年增 16.84%，毛利率 38.33%，季增 1.7 個百分點，年增 2.21 個百分點，營益率 22.39%，季減 1.7 個百分點，年增 2.14 個百分點；稅後純益 12.26 億元，季減 10.3%，年增 16.56%，每股純益 3.6 元。

上銀上半年營收 158.02 億元，年增 21.18%，毛利率 37.52%，年增 3.39 個百分點，營益率 21.53%，年增 4.37 個百分點；稅後純益 25.93 億元，年增 63.8%，每股純益 7.61 元。

因應原物料上漲、成本增加，加上薪資成本墊高等因素，上銀針對部分毛利較差的產品調整價格，第二季產品價格平均漲價約 5%，也帶動營收、毛利率同步向上成長，但受業外處分不動產、廠房及設備與匯兌損失等因素影響，拖累整體獲利表現。

不過，法人近來示警自動化零組件需求可能於下半年放緩，主要原因包括中國解封後復甦力道不如預期，加上歐洲 PMI 指數轉弱，上銀第三季營收可能較第二季下滑。