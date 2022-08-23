〈2022自動化展〉微星秀三款機器人、麗臺推AI管理系統

2022 台灣機器人與智慧自動化展明 (24) 日開幕，板卡族群未缺席，微星 (2377-TW) 宣布將展出三款服務型機器人，擴大搶攻企業自動化、零接觸風險商機，顯卡廠麗臺 (2465-TW) 則結合 AI、輝達 (NVDA-US) 等硬體，打造自動化光學檢測 (AOI) 所需的 AI 管理系統。

微星除深化電腦硬體產品外，也擴大布局車載、商用、工業、雲端伺服器、機器人自動化、邊緣運算、嵌入式系統解決方案、智慧醫療照護等各種領域等，今年也將進一步持續擴大 AIoT 產品線，在自動化展中展示三款服務型機器人。

微星本次將展出智能基座機器人、智能防疫消毒機器人、智能物流機器人，其中，防疫消毒機器人今年 4 月就曾在 COMPUTEX 台北國際電腦展會中扮演展會消毒工作要職，而智能基座機器人則是第二代新品，可望滿足企業自動化需求，同時解決人力不足的問題。

麗臺近年也持續投入自動化 AI 管理平台應用，結合 AI 人工智慧、輝達 GPU 及認證工作站伺服器，打造 AI 管理系統 (AIDMS)，將可透過多人協作 AI 模型方式，大幅降低成本、縮短專案開發時程，同時運用 AI 模型自動化部署與更新功能，實現製程自動化、標準化，有利提升產品市場競爭力。

主板廠今年下半年迎逆風，除終端需求走疲外，顯卡價格回落也讓過去疫情紅利大縮水，觀察麗臺第二季就由盈轉虧，單季虧損約 6670 萬元，每股虧 1.25 元，上半年同步轉虧，累積虧損 4167 萬元、每股虧損 0.78 元，微星則維持獲利，第二季純益 30.42 億元，每股賺 3.6 元，累計上半年純益 78.08 億元，每股賺 9.24 元。