聯準會鷹派市場悲觀 大盤回測月線遇萬五關卡

鷹派聯準會引起市場擔憂，美國四大指數近期紛紛自短線高點回檔，台股近兩日共跌逾 300 點，失守季線並回測月線，短日均線也開始下彎反壓，大盤將面臨萬五保衛戰。

美股 23 日道瓊指數下跌 0.47% 收 32909.59 點，那斯達克指數下跌 0.0022% 收 12381.3 點，標普 500 指數下跌 0.22% 收 4128.73 點，費城半導體指數上漲 0.74% 收 2864.3 點。

近期美元狂升也使台幣出現大幅度貶值，美元指數在 22 日重回前高 109 點後，23 日下挫 0.41% 至 108.5 點。另外，台指期夜盤雖一度跌破萬五關卡，不過後續走高終場小漲 59 點，漲幅 0.39% 至 15087 點。

市場消息方面，華爾街等待聯準會主席鮑爾於週五全球央行年會發表鷹派演說，近期多位聯準會官員的言論讓許多投資人相信，在經濟放緩的情況下，聯準會將持續激進的升息策略，促使股市和債市情緒近期都轉為看跌。

美國商務部週二以國家安全和外交政策方面的擔憂為由，將七個與中國有關實體添加到其出口管制清單，這些公司主要與航空和航太領域有關。

國內部分，BMC 大廠信驊召開法說會，公司表示，第三季受客戶下修訂單影響，營收估介於第二季與第一季之間，法人估約衰退 0-19%，第四季則隨著新產品線 Mini BMC(BIC) 開始放量，營收可望再挑戰第二季寫下的單季新高紀錄，看好全年營收年增 45% 的目標不變。

面板雙虎友達、群創今年辦理現金減資，分別減資 20%、9.5%，23 日公告完成實收資本額變更登記，雙虎每股淨值提升，依第二季財報推算，友達、群創每股淨值皆提升至 29.17 元。

台灣央行公布 7 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 558.93 億元，較上月續減 48.05 億元，呈現連 2 月下滑，而房貸利率 1.703%，則較上月續揚 0.089 個百分點，不僅連 7 升，更創 2016 年 7 月來新高。