全球央行年會在即 小摩：鮑爾沒道理過度鷹派

美股因擔心聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周五 (26 日) 在全球央行年會 (Jackson Hole) 上的談話加深鷹派立場而連日走跌，但摩根大通分析師 Phil Camporeale 卻認為，鮑爾或許不會展現過於強硬的立場。

Fed 一直透過大幅升息來收緊貨幣政策，以對抗高通膨，市場在價格上已反映對 2022 年進一步升息的預期。Camporeale 表示，聯邦基金利率最高點預料將為 3.75% 左右 (目前的目標區間為 2.25% 至 2.5%)，意味著 Fed 還會再施行更多緊縮政策，之後才會放寬政策。

他說：「我不確定，為何鮑爾周五談話就得採取過度強硬的立場。」他認為，Fed 會持續收緊政策，但這些已經都經反映在價格上了。

市場預期 Fed 9 月可能升息 0.5 或 0.75 個百分點，對此他認為差別不大，「我們認為通膨已經觸頂，但 Fed 還有許多工作要做，才能冷卻經濟並將飆升的通膨抑制下來。」

這使得投資環境更寬鬆，不像今年上半年股市和債市因為擔心通膨上升和利率上升而遭受重創，市場風險已經轉為擔憂經濟放緩，以及爭論成長是否會進一步惡化。

Camporeale 表示，在通膨放緩和經濟成長放緩的環境下，債券可再次提供多元性，協助管理投資組合的下行風險。

「進入 2023 年，美國成長速度和通膨下行速度之間將出現對峙。」

Camporeale 認為今年 6 月通膨已觸頂，美國今年下半年可以免於陷入衰退，且 2023 年將看到低於趨勢的成長。

「我們肯定處於放緩狀態，這有助於緩解通膨，因為對貨物和服務的需求下降，但如果勞動市場沒有明顯萎縮，就很難證明我們的經濟處於衰退之中。」

在 Camporeale 看來，「升息大多已經過去了，股市面對的風險是公司獲利隨著成長放緩而下滑。」他對股市的配置大致「中立」，看好優質成長股在低成長環境中表現「相當好」。

今年夏初，美股飆升，成長股表現優於價值股，但近期因投資者認為估值飆升的程度與 Fed 升息預期相反，導致成長股回吐漲幅。

美債殖利率上升、美股上周遭拋售的力道延續至本周，殖利率上升尤其挫傷成長股的估值。

目前 10 年期美國公債殖利率 3.052%，Camporeale 認為，在 6 月中旬該殖利率因商品價格飆漲而升至約 3.5%，接著回落後，近幾周又過度調整至近 2.5%，目前的水準總算「大致正確」。

S&P 500 指數今年迄今收盤最低點在 6 月 16 日，大約是今年 10 年期公債殖利率達到巔峰之時。

他說：「要重新測試這些低點，不只通膨得再飆升，Fed 也必須要將其政策明顯轉向限制性區域。」

Camporeale 認為，Fed 現在不需要手忙腳亂地追上通膨，今年初狀況可怕的原因是，Fed 在如此短的時間內將聯邦基金利率提升至當前範圍。

「如果 Fed 的利率政策立場不再那麼激進，你恐怕不該過分減持股票。」他指出，大宗商品和貨物價格下降是通膨壓力下降的跡象。

Camporeale 說：「通膨狀況還不清楚，鮑爾周五可能會讓市場知道，為了抗擊通膨，Fed 會持續收緊政策，但這些已經都經反映在價格上了。」