面臨成長障礙 花旗調降Zoom評等及目標價

在 Zoom (ZM-US) 8 月 22 日發布財報前，花旗率先發出報告，調降評級和目標價。

花旗投資銀行技術分析師拉德克 (Tyler Radke) 周二 (16 日) 出具報告指出，對 Zoom 股票評等，從「中性」調降至「賣出」，並補充說該股票具有「高風險」，預期 Zoom 股價應較當前價格再跌約 20%。

拉德克在給客戶的報告中寫道，「即使全力發展，Zoom 在疫情後的成長軌跡一直更具挑戰，且還出現成長障礙，包括來自微軟 Teams 的競爭，疲弱的宏觀條件，以及比較不重要的支出與獲利風險。」

Zoom 股價周二盤前下跌超過 3%。

拉德克將今年下半年 Zoom 的營收預期調降 2%，將 2023 年的營收預期調降 8%。他認為，即使 Zoom 的股價從 5 月中旬的今年低點飆升約 43%，但業務面臨的風險仍在增加。

他解釋，「我們最近的調查工作、會議總結和網絡流量追踪顯示，利空正開始堆積。」「其中包括 IT 預算放緩，UCaaS (會議即服務) 和協作軟體的優先等級顯著降低，還有來自 Teams 的競爭加劇，而網絡流量趨勢顯示同比顯著下降逾 40%。Zoom 的線上業務看來尤其面臨風險，在良好的經濟環境下，年化流失率達 48%。」

拉德克認為，投資人應該更加關注 Zoom 的視訊會議業務成長放緩。