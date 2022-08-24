〈美股盤後〉市場看空情緒瀰漫 三大指數續跌

市場對鷹派聯準會的擔憂持續縈繞，加上疲弱的經濟數據，美股主指週二 (23 日) 未能擺脫震盪走跌趨勢，10 年期美債殖利率持續高於 3%，油價升勢推動下，能源逆勢走強，房地產和醫療保健股摜壓大盤，道瓊收跌逾 150 點、標普下滑 0.22%，那指微跌 0.27 點，費半逆勢收紅 0.74%。

數據方面，美國 7 月新屋銷售報 51.1 萬戶，月跌 12.6%，為今年第六度下滑，創 2016 年初以來的最低增速，而標普全球美國 8 月服務業採購經理人指數 (PMI) 初值降至 44.1，商業活動連續第二個月萎縮，創 2020 年 5 月份以來新低，反映通膨和金融環境收緊，導致需求減弱。

政經方面，華爾街等待聯準會主席鮑爾 (JeromePowell) 於全球央行年會發表鷹派演說，近期多位聯準會官員的言論讓許多投資人相信，在經濟放緩的情況下，聯準會將持續激進的升息策略，促使股市和債市情緒近期都轉為看跌。

地緣政治方面，美國商務部週二以國家安全和外交政策方面的擔憂為由，將七個與中國有關實體添加到其出口管制清單，這些公司主要與航空和航太領域有關。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.97 億例，死亡數突破 645 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週二 (23 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，房地產 (-1.45%)、醫療保健 (-1.39%) 和通訊服務 (-0.71%) 板塊領跌，能源股逆勢收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜一枝獨秀。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.20%；Meta (META-US) 下跌 1.19%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.30%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.47%。

道瓊成分股漲跌不一。寶僑 (PG-US) 下跌 1.93% ；家得寶 (HD-US) 下跌 1.7% ；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.61%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.24%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.84%。

費半成分股逾半走揚。Wolfspeed (WOLF-US) 上漲 4.58%；美光 (MU-US) 下跌 0.77%；AMD (AMD-US) 下跌 0.38%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.86%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.11%；德儀 (TXN-US) 漲 0.63%； 高通 (QCOM-US) 下跌 0.63%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.93%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.02%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.07%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.20% 至每股 167.23 美元。蘋果公司前員工、華裔工程師張曉浪被控在跳槽中國小鵬汽車前竊取蘋果內部機密文件，張曉浪 23 日向美國聖荷西聯邦法院認罪，將面臨最多為 10 年監禁和 25 萬美元罰款。

美國半導體巨擘英特爾 (INTC-US) 上漲 0.33% 至每股 33.95 美元。英特爾與加拿大資產管理公司布魯克菲爾德週二宣布達成 300 億美元融資合作協議，將在美國亞利桑那州建立尖端晶片廠。

視訊會議軟體公司 Zoom(ZM-US) 下殺 16.54% 至每股 81.32 美元。Zoom 周一 (22 日) 公布上季營收成長創下史上最慢，並下修全年營收和獲利展望。

連鎖百貨公司梅西百貨 (M-US) 收紅 3.76% 至每股 19.31 美元。梅西百貨第二季獲利和營收超出分析師的預期，不過，梅西百貨預計消費者在服裝等非必需品上的支出將惡化，迫使公司降價清倉商品，因而下調全年財測。

經濟數據

美國 7 月營建許可月率修正值報 - 0.6%，前值 - 1.3%

美國 7 月營建許可年化總數修正值報 168.5 萬戶，前值 167.4 萬戶

標普全球 8 月美國綜合 PMI 初值報 45.0，預期 49.0，前值 47.7

標普全球 8 月美國製造業 PMI 初值報 51.3，預期 52.0，前值 52.2

標普全球 8 月美國服務業 PMI 初值報 44.1，預期 49.2，前值 47.3

美國 7 月新屋銷售月增率報 - 12.6%，前值 - 7.1%

美國 7 月新屋銷售年化總數報 51.1 萬戶，預期 57.5 萬戶，前值 58.5 萬戶

美國 8 月里奇蒙 Fed 製造業指數報 - 8，預期 -6，前值 0

華爾街分析

Interactive Investors 市場主管理 Richard Hunter 表示：「或許越來越多的人意識到，聯準會將對近期暗示通膨可能觸頂的數據無動於衷，並維持其激進政策。」

Swissquote 銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 認為：「投資人已變得更加謹慎，擔心鮑爾將在週五在全球央行年會上公開演說時尋求鞏固其鷹派立場，隨著時間臨近，市場多頭正在消失，因為美國通膨仍徘徊在 8.5% 水平附近的情況下，聯準會不可能轉向鴿派基調。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主