妖股再現！馬國線上支付公司Starbox赴美掛牌首日盤中暴漲10倍

馬來西亞線上支付公司 Starbox Group 周二（23 日）赴美掛牌首日盤中股價一度漲逾 1,000%，最高每股觸及 46.21 美元，遠遠高於發行價每股 4 美元。Starbox 以每股 4 美元發行 500 萬股普通股，開盤價為每股 27 美元。

截稿前，Starbox(STBX-US) 股價漲勢大幅收窄至 335%，每股暫報 17.40 美元。

Starbox 成立於 2019 年，總部位於馬來西亞吉隆坡，在當地提供一款現金回饋的支付應用程式。該公司建構一個現金回扣、線上廣告與支付解決方案業務生態系統，針對缺乏網路的微型、中小型企業，開發內部數據管理系統進行有效行銷。

該公司商業模式是透過在馬來西亞的子公司，將零售商與消費者連接起來，透過零售商提供的現金回控促進交易，替廣告商提供線上廣告服務，並替商家提供支付解決方案，目前幾乎所有業務都未在馬來西亞。

Starbox 計畫將募集金額的 60% 用於擴張業務至東南亞其他國家。根據該公司招股書，東南亞市場前景廣闊，現金回扣與優惠券市場、電子商務以及線上廣告產業未來 5 年的複合年成長率將分別達到 23%、20%、9.3%，道 2026 年行業規模分別為 70 億美元、2,345 億美元

159 億美元。

現金回饋是 Starbox 正在建構的商業生態系統基礎，該公司為在其 GETBATS 網站與應用程式上註冊的商家提供服務，替其產品或服務提供現金回饋，吸引消費者註冊會員賺取購物的現金回扣。隨會員數成長與現有商家銷售額的成長，更多零售商表露合作意願，形成良性循環。

Starbox 營運數據方面，該公司會員數從 2020 會計年度的 6.6 萬人增加近 7 倍至 2021 會計年度的 51 萬人，2022 會計年度上半年更進一步成長至 61 萬人，此外同期商家數量的成長也超過 50%，最新數據為 799 家。交易數量方面，從 2020 會計年度不到 2,000 筆到 2021 會計年度爆發式成長至近 30 萬筆，2020 會計年度上半年交易量也達到將近 20 萬筆。

隨著行業快速發展，Starbox 業務取得不錯成績，營收從 2020 會計年度的 15.4 萬美元成長至 2021 會計年度的 316.6 萬美元，翻了近 20 倍，從虧損 21 萬美元到獲利 145 萬美元，淨利率達 46%。今年上半年 Starbox 依舊保持快速成長態勢，營收與淨利分別為 292 萬與 126 萬美元。