郭明錤：14/16吋新MacBook Pro仍採5奈米晶片、Q4量產

天風國際證券分析師郭明錤週一 (22 日) 推文預測，蘋果下半年推出的高階 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 新機將搭載台積電的 5 奈米技術製造的 M2 晶片，並於 2022 年第四季量產。

外界先前傳出蘋果高階 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 新機可能搭載 M2 Pro 和 M2 Max 晶片，並採用台積電的 3 奈米晶片，但郭明錤推測，高階 MacBook Pro 新品搭載的新一代 M2 晶片，仍然基於台積電的 5 奈米技術製造。

郭明錤推測高階新 MacBook Pro 仍採 5 奈米晶片 (圖片：郭明錤推特)

郭明錤週一推文指出，根據台積電發布的財務預測，3 奈米製程晶片預計 2023 年上半年獲利，故推測 M2 晶片將續採台積電的 5 奈米製程。

換句話說，蘋果的 M2 Pro 和 M2 Max 晶片很可能維持 5 奈米製程技術。

供應鏈此前消息傳出台積電 3 奈米 N3 製程在完成技術研發及試產後，預計 9 月投片量開始大幅拉升，初期月產能約 5~6 萬片，預期良率表現 5 奈米 N5 製程初期還好，蘋果為首發客戶，蘋果今年秋季發表會的新品仍有可能採用台積電的最新技術。

蘋果 (AAPL-US) 週一下跌 2.30% 至每股 167.57 美元。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.25% 至每股 85.24 美元。