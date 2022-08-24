美股重點新聞摘要2022年08月24日

今日操盤前瞻

美國 7 月耐久財訂單、成屋待完成銷售

美股財報 (盤後)：Nordstrom(JWN)

高盛首席經濟學家：鮑爾不會效法伏克爾 9 月料升息 2 碼

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾本周在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會的演說眾所矚目，料將展現對抗通膨的堅定意志，但對於鷹派的程度，高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 與其他人有不同的看法，他認為，鮑爾將不會仿效前主席伏克爾 (Paul Volcker) 勇往直前的激進升息風格，預測 Fed 9 月將升息 2 碼 (50 個基點) 而非 3 碼。閱讀全文...

美國增添 7 家中國實體至出口管制清單

美國商務部週二 (23 日) 以國家安全和外交政策方面的擔憂為由，將七個與中國實體添加到其出口管制清單，這些實體大多與航空和航太領域有關。閱讀全文...

英特爾與資產管理商簽合作協議 共投資 300 億美元擴建亞利桑那新廠

英特爾與加拿大資產管理公司布魯克菲爾德（Brookfield Asset Management）周二（24 日）達成融資合作協議，同意共同出資 300 億美元為英特爾大規模擴建工廠的雄心壯志提供資金，此舉表明一些大型投資人對半導體的長期需求持樂觀態度。閱讀全文...

美國 8 月綜合 PMI 再收縮 觸 18 月新低

美國私營部門商業活動在 8 月連續第二個月收縮，降至 18 個月以來最低水平，服務業表現尤為疲軟，因為面對通膨和金融狀況收緊，需求減弱。閱讀全文...