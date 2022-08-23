投資人等待最新經濟數據發布 10年期美債殖利率維持在3%之上

美國國債殖利率周二 (23 日) 小幅走低，因為投資人關注一批最新經濟數據，並展望本周稍晚時的傑克森霍爾經濟研討會。

美東時間上午 6:55，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 1.5 個基點至 3.02%，在前一交易日出現一個月來首度升逾 3% 後保持在 3% 水平之上。

30 年期國債殖利率下跌 1.6 個基點至 3.225%，而短期 2 年期國債殖利率小跌 0.6 個基點至 3.331%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 主席鮑爾周五 (26 日) 將在央行年度傑克森霍爾經濟研討會上發表評論。預計鮑爾將討論央行抑制通膨的方法。

Fed 之前曾表示將繼續升息，直到通膨開始回落至健康水位，不過人們認為 Fed 可能很快就會放緩緊縮步伐。

數據方面，費城 Fed 8 月非製造業調查將於美東時間周二上午 8:30 發布。 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 和 8 月服務業 PMI 的快閃指數定於美東時間上午 9:45 發布。

7 月新屋銷售和 8 月瑞奇蒙 Fed 調查都將在稍晚發布。

其他訊息方面，明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡里將就世界最大經濟體的健康狀況發表講話。