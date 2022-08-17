投資人等待Fed會議紀錄 美債殖利率逆勢走升

投資人等待 Fed 公布 7 月會議紀錄，美國國債殖利率周三 (17 日) 上漲，因對固定收益資產的需求疲軟。

美東時間上午 6:40，指標 10 年期國債殖利率上漲 4 個基點至 2.864%，而 30 年期國債殖利率上漲 1.9 個基點至 3.134%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

短期 2 年期美國國債殖利率上漲 4.2 個基點至 3.293%。

由於紐約製造業調查疲軟加上報導指稱中國經濟成長放緩，本周殖利率以下跌開出，但周三卻逆勢走升。

由於上個月消費者物價升幅放緩，市場現在似乎預計 Fed 將放鬆其緊縮周期，因為美國通膨現象有所改善，但目前尚不清楚 Fed 是否會採取同樣的情緒。

周二 (16 日) 公布的數據顯示， 7 月新屋開工率較 6 月下降 9.6%，遠高於接受《道瓊》調查的經濟學家預期的下跌 2.5%。建築許可下降 1.3%，但超出預期。建商信心指數自 6 月以來就一直需求疲軟，對美國房市衰退的擔憂加劇。

業內部分人士說衰退已經出現。美國全國房屋建築商協會 (NAHB) 首席經濟學家迪茨 (Robert Dietz) 表示：「Fed 收緊貨幣政策和持續上漲的建築成本，導致房市衰退。」

投資人將關注 Fed 公開市場委員會 (FOMC) 7 月 26 日至 27 日的會議紀錄，當時 Fed 決定將聯邦基金利率的目標區間從 1.5-1.75% 調高至 2.25-2.5%。

周三還將發布美國零售銷售、商業庫存、房貸指數以及石油和天然氣庫存的數據。另外也將拍賣 20 年期美國國債。