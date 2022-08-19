投資人消化首次申請失業金數據 美債殖利率走升

美國國債殖利率周五 (19 日) 走高，因為投資人消化了前一天發布的數據，顯示初請失業金人數小幅下降，低於預期。

美東時間上午 6 點 45 分，指標 10 年期國債收益率上漲 5.3 個基點至 2.933%。30 年期國債殖利率上漲 3.6 個基點至 3.177%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

短期 2 年期美國國債殖利率也上漲 2.4 個基點至 3.259%。

殖利率的升勢與前一交易日的下跌有所不同，因為市場對 Fed 公布的 7 月會議紀錄進行了仔細評估。Fed 表示將繼續升息，直到通膨顯著放緩，即使 Fed 可能很快就會放慢緊縮步伐。

周四 (18 日) 數據還顯示住房需求進一步放緩，隨著房市進入收縮，7 月成屋銷售下降近 6%。

截至 8 月 13 日當周初請失業金人數為 25 萬人，較前周減少 2000 人，低於《道瓊》估計的 26 萬人。

市場和貨幣政策官員正在密切關注就業市場，因為升息的目的在冷卻勞動市場和 40 年來的高通膨。根據周三 (17 日) 公布的會議記錄，Fed 決策者表示，降低通膨是首要目標，即使這意味著減少招聘。

聖路易斯 Fed 行長布拉德周四表示，Fed 正考慮在 9 月再次大幅升息，並補充說他不能肯定通膨已經見頂。

他說，「我們應該繼續迅速提高政策利率水平，這將對通膨造成重大壓力。我真的不明白為什麼要把升息拖到明年。」

貝克休斯的石油鑽井平台數量數據將於周五發布。