元太營運聚焦獲利、永續 持續升級三大彩色電子紙平台

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (21) 日召開股東會，展望今年，元太認為，疫情、國際政治經濟、氣候變遷、人才等仍是營運需面臨的課題，不過今年邁入成立 30 周年，除持續升級三大彩色電子紙技術平台外，未來也將以「獲利、永續」策略，加大投入電子紙材料技術、擴大電子紙生態圈與供應鏈經營。

元太表示，今年將持續精進彩色電子紙技術、升級三大彩色電子紙技術平台，拓展智慧領域的彩色電子紙應用，同時專注電子紙薄膜與材料、彩色、軟性與電子紙生態圈所需相關技術，全面布局電子紙相關專利，並擴大電子紙生態圈與供應鏈經營。

回顧去年，元太指出，受惠遠距教學與辦公、宅經濟趨勢，帶動電子書閱讀器、電子紙筆記本等業務成長，同時隨著新一代 E Ink Kaleido Plus 彩色印刷電子紙推出，也推動彩色電子紙產品換機潮，電子貨架標籤、物聯網需求動能同樣強勁。

因應電子紙產業成長前景，元太去年積極規劃擴產計畫，新竹廠區將陸續擴充 4 條產線，揚州、美國廠區則各規劃擴充電子紙模組之上游材料、電子墨水材料產能，去年底也正式啟動新竹新廠辦大樓暨立體停車場建置，預期相關產能可望在明年陸續到位。

電子紙應用需求隨著全球淨零碳排趨勢持續成長，在 ESG 永續發展上，元太也制定三大階段性目標，規劃 2025 年達 RE40、2030 年達 RE100、2040 年則進一步實踐淨零碳排承諾，其中，元太今年就可望達到 RE10 的目標。

元太今日股東會在一小時內順利落幕，會中各項議案均照案通過，也通過去年盈餘配發，每股將配發 3.2 元現金股利。