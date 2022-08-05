〈元太財報〉Q2純益23.73億元攀峰EPS 2.08元 上半年每股賺3.36元

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (5) 日公布第二季財報，受惠電子紙需求強勁、傳統模組旺季助攻，單季營益率、純益雙雙改寫歷史新高，稅後純益 23.73 億元，季增 62.44%、年增 70.57%，每股純益 2.08 元，累計上半年每股賺 3.36 元。

元太第二季營收 74.52 億元，季增 25.02%、年增 83.99%，毛利率 47.14%，季減 1.02 個百分點、年增 6.22 個百分點，營益率 26.44%，季增 2.53 個百分點、年增 18.59 個百分點，稅後純益 23.73 億元，季增 62.44%、年增 70.57%，每股純益 2.08 元。

元太上半年營收達 134.13 億元，年增 58.1%，毛利率 47.6%，年增 2 個百分點，營益率 25.32%、年增 10.17 個百分點，稅後純益 38.35 億元，年增 49.9%，每股純益 3.36 元。

第二季是傳統電子紙閱讀器模組出貨旺季，加上元太新材料產線陸續開出挹注，推升營運走高，且在全球永續環保意識抬頭下，全球對於電子紙需求持續成長，展望下半年，元太也不看淡，估可望延續去年成長動能。

元太進一步補充，預期今年包含電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、電子紙看板、物流等應用市場需求都將穩健成長，其中，電子標籤 (ESL) 營收比重可望超過電子書閱讀器 (eReader)。