美食-KY Q2首見虧損 EPS -0.27元 上半年每股賺1.05元

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 今 (23) 日公布第二季財報，單季稅後虧損 4925 萬元，每股虧損 0.27 元，為單季首見虧損，上半年稅後純益 1.9 億元，年減 70.7%，每股純益 1.05 元。

美食指出，第二季受亞洲疫情反覆衝擊，導致單季虧損，不過，第二大海外市場美國仍持續繳出穩定營運表現，貢獻獲利。

美食第二季合併營收 43.79 億元，季減 9.75%，年減 10.23%，營業毛利 25.13 億元，季減 12.32%，年減 14.17%，毛利率 57.39%，季減 1.69 個百分點，年減 2.64 個百分點，營業虧損 2655 萬元，營益率 - 0.6%，季減 7.41%，年減 8.18 個百分點，稅後首見虧損 4925 萬元，每股虧損 0.27 元。

美食上半年合併營收 92.31 億元，年減 5.35%，營業毛利 53.8 億元，年減 7.19%，毛利率 58.28%，年減 1.15 個百分點，營業利益 3.04 億元，年減 58.32%，營益率 3.29%，年減 4.14 個百分點，稅後純益 1.9 億元，年減 70.7%，每股純益 1.05 元。

美食表示，6-7 月營收已見復甦，顯示逐漸脫離兩岸疫情陰霾，尤其北美市場受惠同店營收成長，7 月營業規模已較疫情前同期成長至少 20%，占合併營收比重已高達 30%，並未看到高通膨、高油價帶來的負面效應。

展望後市，隨著兩岸餐飲市場逐步復甦，美食認為，下半年的獲利將倒吃甘蔗、漸入佳境，而明年隨著在美國加快展店，來自北美的營收比重可望持續上升，朝成為全球性餐飲品牌的目標大步邁進。