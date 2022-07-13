美食-KY兩岸市場營運加溫 下半年拚回復正成長

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 上半年合併營收 92.33 億元，年減 5.31%，進入下半年後，隨著疫情趨緩，兩岸市場可望快速復甦，加上北美市場需求熱絡，將加快展店，美食在主要三大市場的業績動能均向上揚，營運有望回復正成長，成長動能正在加溫。

美食 6 月合併營收已回升至 3 個月來高點，主要是在中國解封、需求轉強，占營收比重回升至 60% 之上，隨著夏季飲品銷售旺季報到，隨後還有父親節、中秋檔期等需求，在中國約 570 家門店快速復甦回穩可期，最壞狀況已過。

展望下半年，美食認為，中國當局的穩增長政策可望持續發酵，疫情緩和也有利餐飲復甦，預期在中國的營運有望逐季回升。

另一方面，美食在北美市場成長強勁，在美國營收連 15 個月改寫同期新高，推升上半年年增 15%，而第二季北美市場店數僅約 70 家，占營收比重來到 30% 之上，顯示單店營運效益明顯高於在兩岸的店點。

美食規劃，明年將在美國快速展店，看好持續貢獻重要的成長動能。

在台灣，隨著本土疫情趨緩，美食指出，營運已回到正常水準，近日也發表今年 85 度 C 父親節蛋糕，在各類民生物價一片漲聲下，目前仍堅持不漲價，甚至搭配 18 周年優惠擴大促銷，樂觀看今年父親節檔期可銷出 18 萬顆蛋糕，業績年增 3-4%。