統一超串聯foodomo 建構智能美食街服務

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (16) 日宣布，為擴大搶攻外食版圖， 7-ELEVEN 智 FUN 機現做熱便當服務將串聯外送平台 foodomo，架構起全新智能美食街服務，期藉此搶食各大商辦、廠辦、政府機關和文教商圈的正餐龐大商機。

統一超說明，7-ELEVEN 自 2018 年起領先同業發表未來商店 X-STORE 後，同年即推出 1 坪即可開出 1 間迷你超商的 7-ELEVEN 智 FUN 機，提供有 4℃、18℃、CITY CAFE 和現做熱便當等 4 種智能販賣機型，並依商圈需求，組合變化出多種商業模式，截至目前，全台設置的服務機台數突破 1500 台。

而看準外食的龐大市場，統一超除了在鮮食產品上不斷推陳出新，智 FUN 機自去年起也開賣現做熱便當，每日提供有上百份現做熱便當，創下半小時內完銷紀錄，顯示市場需求龐大。

因此，此次 7-ELEVEN 智 FUN 機首度整合外送平台 foodomo，力拚發展出智能美食街服務，首波與 21 TO GO、JUST KITCHEN 合作，提供消費者預約午餐、下午茶等服務，也有現貨可滿足臨時購買的過路客需求，期藉此增添營運新動能。