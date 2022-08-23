ABF載板供過於求Q4價格恐止漲 外資大砍三雄目標價

外資出具報告指出，由於 PC、GPU 需求疲軟，ABF 載板將進入供過於求的階段，第四季起價格恐止漲，轉捩點比預期來的更快，全面調降 ABF 載板三雄欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 的目標價，評等則維持中立。

外資此次將欣興目標價自 240 元調降至 180 元，南電目標價也自 420 元，砍至 275 元，景碩也同樣自 185 元，下修自 132 元，修正幅度分別達 25%、35% 以及 29%。

現階段包括英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 三巨頭，皆在近期調降 PC、電競 GPU 銷量預估，連伺服器需求也出現疲軟、庫存增加的現象，ABF 載板業者如欣興 7 月營收開始略微下降。

外資認為，綜合上述看法加上自身調查，預期 ABF 載板在 2022-2025 年間有供過於求的情況，今年約有 1% 供給過剩，2025 年會擴大至 3%，估計今年第四季開始，價格將停止上漲。

外資點名，欣興與景碩因分別為英特爾與輝達的供應商，受影響程度最大，如欣興受 PC 需求趨緩，已開始調整產能分配，加上 PC 佔欣興 ABF 載板需求達 50-60%，輝達也在第四季縮減景碩 20-25% 的訂單。

由於市場供需開始變化，外資也預計，三雄的 ABF 載板價格將自明年第二季逐步回復正常，儘管仍可透過產品組合變化推升銷售單價與獲利表現，但毛利率恐開始下滑。

至於為何只調降目標價、並未降評至賣出，外資補充，自 5 月 31 日將三雄的評等下調至中立後，三雄的股價跌幅已達 23-30%，最低時跌幅更達 32-41%，由於股價已修正，因此本益比屬合理。