〈欣興展望〉Q2獲利創高 每股賺5.44元 載板營收比重提高到68%

欣興 (3037-TW) 受惠 ABF 載板產能開出供不應求，第二季營收、獲利同步改寫新高，每股純益 5.44 元，上半年每股純益 9.28 元，欣興總經理沈再生指出，第二季載板營收比重再提升到 68%，較第一季成長 26%，預計第三季載板可維持與第二季相同的市況。

沈再生說，今年第二季欣興出貨占比，以載板 68% 最高，其中為 HDI 19%，PCB 10%，軟板約 2%；而在載板出貨類別中，以 ABF 載板占其中的 83%。

欣興第二季營收為 356.35 億元，創新高，毛利率 37.8%，季增 5.49 個百分點，年增 18.45 個百分點，稅後純益 80.3 億元，季增 41.7%，年增 13.39 倍，改寫歷史新高，每股純益達 5.44 元。

欣興上半年營收為 663.46 億元，毛利率為 35.26%，年增 16.93 個百分點，稅後純益達 136.97 億元，年增 2.41 倍，每股純益並達到 9.28 元。

欣興今年上半年營收結構來看，出貨占比以載板 65% 最高，其中為 HDI 20%，PCB 占 11%，軟板約 1%；上半年載板出貨金額成長高達 84%。

欣興預估 2022 年資本支出預算，金額為 442.86 億元，2023 年為 422.87 億元，欣興指出，目前提出的年度資本支出規劃中，有 80-85% 將使用於擴充 IC 載板的產能。但明年預估有部分投資用於在江蘇省興建一座 PCB 新廠。