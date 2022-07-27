〈焦點股〉景碩、欣興Q2財報亮麗 大漲逾半根停板

ABF 載板三雄歷經股價大幅修正後，本土法人近期開始回補持股，加上景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 陸續釋出第二季亮麗財報，並看好產業前景，持續增加資本支出擴充產能，帶動買盤回籠，兩檔個股今 (27) 日盤中均大漲逾半根停板，站上 5 日線。

ABF 載板三雄今天重回買盤懷抱，欣興股價勁揚超過 5%，最高來到 180 元，收復 5 日線，景碩也大漲逾半根，最高衝上 149.5 元，南電 (8046-TW) 強勢翻紅，上漲逾 3%，最高來到 265 元。

受惠 ABF 載板持續供不應求，欣興第二季毛利率上升至 37.8%，稅後純益 80.3 億元，改寫歷史新高，每股純益 5.44 元，欣興上半年大賺近一股本，賺得比去年一整年還要多，每股純益達到 9.28 元。欣興董事會也通過追加 2022 年資本支出預算，由原本 435.36 億元增至 442.86 億元。

景碩第二季稅後純益 20.96 億元，每股純益 4.65 元，創歷史單季新高，累計上半年稅後純益達 36.25 億元，每股盈餘 8.04 元，獲利幾乎追上 2021 全年。雖然市場有雜音，但景碩持續看好 ABF 載板前景，相關擴充計畫也未改變，下半年營運仍正面看待。景碩董事會拍板增加資本支出預算 65.43 億元，2022 年將達 184.72 億元。