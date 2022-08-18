〈房產〉30歲世代購屋10年來壓力更大 房價多400萬、房貸多揹5年

對比聯徵中心與不動產資訊平台資料顯示，台灣 30 歲世代購屋人 10 年間壓力更大，此族群今年第一季購屋總價為 1112-1153 萬元，比起 2011 年同期分別多出 386-416 萬元，為因應高房價，購屋人也多透過長年期的房貸因應，統計顯示，今年第一季國人平均房貸期數達 289 個月，比起 10 年前房貸年限也多了 5 年多。

根據聯徵中心資料顯示，10 年前國人 30-35 與 35-40 歲的購屋人，平均購買總價 697 萬元與 767.5 萬元的房屋，房貸金額約落在 515 萬與 560 萬元，不過經過兩波房地產大漲，今年第一季國人 30-35 與 35-40 歲的購屋人，購置房屋總價都衝破 1000 萬元，分別購屋平均價格為 1112.7 萬與 1153.6 萬元，比起 10 年前總價多出 386-416 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，10 年前 20 年期房貸是主流，現在 30 年期的房貸才是主流，雖然這幾年經濟成長，國人所得也緩步增加，但一定比不上房價上漲的速度，部分購屋人可能有父母幫忙支付一些頭款，但大多數的購屋人多透過拉長還款年期方式，降低每月的房貸壓力，10 年前可能還沒有甚麼人申請 30 年期的房貸，現在則已經是相當普遍。

根據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季全國新增平均房貸期數，已經拉長到 289 期，平均房貸年期超過 24 年，創下統計以來的新高，相較 10 年前的 226 期，足足增加了 63 個月，也就是房貸族 10 年來為了降低房貸負擔，房貸多揹 5 年多的時間。

曾敬德指出，每個世代都有自己不同的難題，政府為了降低民眾的居住負擔，也提出社宅、拉高租金補帖等政策，同時也祭出政策打壓投機行為，不過高房價問題仍難解，民眾購屋時應該留意未來利率還是有一些往上調的空間，避免將財務槓桿用到極致。