〈台幣〉美元、美債雙高 外資加速流出 新台幣貶破30.1元

美元指數升破 109，美債殖利率升回 3%，市場多預料 Fed 本週將強調對遏制通膨的堅定承諾，加上外資加速流出，新台幣連 2 日棄守 30 元大關後，今 (23) 日早盤持續貶值，最低貶到 30.14 元，持續下探 28 個月新低。

全球央行年會將於本周登場，美國聯準會主席鮑爾將於台北時間 26 日晚間 10 時在年會上發表演說，市場大多預測鮑威爾可能重申 Fed 進一步緊縮政策的承諾，也就是仍將維持鷹派升息步調。

在鷹派加息預期下，美元及美債殖利率雙雙攀高位，，10 年期美債收益率四周以來首次升破 3%，刺激美元指數最高漲近 1%，一度升破 109 關口，創五周多以來波段新高，逼近 7 月中觸及的 20 年高位 109.29。

不但如此，外資昨天擴大賣超手筆，並持續流出，匯銀人士預估，光是昨天匯出至少 7 億美元，由於正值台股除息收到股息高峰，8 月底以前外資仍有股利匯出需求，所以新台幣匯率短線都有貶值壓力，諸多因素匯集也檔不住貶勢之下，成了央行棄守防線原因。

今天股匯雙跌，新台幣兌美元開盤貶 2.5 分，以 30.12 元開出，隨著台股開低跌逾百點，新台幣貶幅擴大，早盤貶 4.5 分觸及 30.14 元，早盤交易區間為 30.11 元至 30.14 元。