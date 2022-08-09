國產7月營收續增 大南方計畫成形帶旺混凝土需求

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (9) 日公告 7 月營收，在全台大建設需求帶動，月營收 18.32 億元，月增 4.9%、年增 7.1%；累計前 7 月營收 119.39 億元，年減 2.8%；而隨著高雄楠梓園區舉動工後，國產看好，大南方計畫正式成形將帶旺相關的產業供應鏈，進而推升混凝土用量。

國產表示，若扣除去年 5 月售出昆山廠的比較基期因素，整體營收呈現穩健，其中混凝土相關本業，7 月國內銷售金額達到 14.38 億元，月增 2.26%、年增達 9.11%。

展望後續營運，國產認為，大南方策略在台積電 (2330-TW) 進駐高雄之後正式成形，也開啟南部各縣市科技擴廠風潮，加上大規模前瞻建設刺激周邊房建發展，如高雄楠梓、左營、橋頭、鼓山等地房市同步升溫，都帶動混凝土用量。

而國產廠房布局效益也持續顯現，以大高雄地區為例，仁武廠距離楠梓產業園區僅十分鐘，可與鄰近的高雄廠與岡山廠相互支援，就近供應台積電等半導體大廠的建廠所需。

另一方面，全球碳中和風潮也推升綠建築趨勢，國產綠混凝土與高端混凝土等兩項主力產品，也通過 2022 年英國 BSI 產品碳足跡的第三方驗證，在綠建築趨勢下，可望成為營運新動能。