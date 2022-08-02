福特7月股價漲幅創金融危機來單月最大 今年可望繼續走升

福特汽車 (F-US) 股價 7 月創下 2009 年經濟大衰退以來的最佳單月表現，周一 (1 日) 更錦上添花繼縱走升，預示著這家底特律汽車製造商今年將出現大幅反彈。

福特汽車股價周一收於 15.34 美元，上漲 4.4%。7 月漲幅為 31.9%，為 2009 年 4 月 127.4% 以來的最佳單月百分比漲幅，當時福特正在擺脫經濟大衰退的拖累，沒有像其競爭對手通用汽車 (GM-US) 和當時的克萊斯勒那樣曾經申請破產。

福特 7 月的股票表現受到源源不斷新產品推出的帶動，包括其即將推出的電動車確保電池供應，以及上周該公司的第 2 季財報業績超過華爾街預期後，單日股價上漲 14.6%。

福特上周還重申之前的全年財測，表示將把上季股利提高到每股 15 美分，這是新冠疫情之前的水準。

福特表現明顯優於通用汽車。通用汽車上月股價漲幅為 14.2%，其他在美上市的汽車製造商也表現出色，例如 Stellantis (STLA-US) 的漲幅為 16.3%，法拉利 (RACE-US) 漲幅為 15.1%，豐田汽車 (TM-US) 的漲幅為 5.5%。但它還是未能超越部分同業，例如上月上漲 33.3% 的 Rivian (RIVN-US) 和上漲 32.4% 的特斯拉 (TSLA-US)。

即使去年成為美國上市汽車製造商中成長最快的股票，福特股價在 2022 年仍將下跌約 26%。