吸引更多顧客 福特針對暢銷小型皮卡Maverick推出越野套件

福特汽車 (F-US) 正為其 Maverick 皮卡增加一個新的越野套件，以擴大這款熱銷小型卡車的成功銷售。

新的 Maverick Tremor 套件包括一個強化、更高的懸吊系統和一個由福特的 2 升 EcoBoost 渦輪增壓四缸引擎提供動力的全新全輪驅動系統。福特皮卡行銷經理艾克特 (Todd Eckert) 表示，這組套件讓 Maverick 買家也可以享有在福特大型皮卡上已很受歡迎的選項。

艾克特說，「Ranger、F-150 和 Super Duty 客戶已經熱烈擁抱」福特在這些大型卡車上提供的 Tremor 越野套件。他說，借助 Maverick 的新 Tremor 套件，福特為小型卡車帶來類似的越野能力，同時保持其易於停車的尺寸和實惠的價格。

Tremor 套件售價約為 3000 美元，買家可以從 9 月開始訂購。

Maverick 對福特來說是個意外的暢銷系列，以其低廉起價 21000 美元、停車的尺寸大約與豐田 Avalon 轎車相當，以及它的標準混合動力傳動系統，在市區駕駛中每加侖可行駛 40 英里。福特在 5 月曾表示，Maverick 從出廠到賣出平均只花 5 天時間。

Maverick 還為福特品牌吸引了新客戶，其中許多人是尋求購買人生中的第一輛新車。福特去年年底表示，Maverick 的買家很年輕，大約四分之一的人年齡在 35 歲以下。而且更有可能是女性：大約 25% 的 Maverick 買家是女性，而購買福特大型卡車的只有 16%。

自去年秋天卡車推出以來，截至 6 月底，福特已售出約 52000 輛 Maverick。