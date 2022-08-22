Cineworld破產傳聞拖累AMC股價 但優先股APE上市首日大漲

AMC Entertainment Holdings (AMC-US) 股價周一 (22 日) 在盤前交易中暴跌近 40%，開盤後重挫近 30%。主因在其優先股即將上市交易前，英國的 Cineworld 可能宣告破產嚇壞了投資人。

AMC 的優先股於周一在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為「APE」。該公司表示，這些股票將擁有與普通股相同的投票權，目前作為單獨的證券交易。周一開盤後，優先股股價大漲逾 36%。

Cherry Lane Investments 合夥人梅克勒 (Rick Meckler) 表示：「AMC 發行 APE 的作法介於股票分割和股票股利之間。」「AMC 在試圖擁有足夠的流動性來償還債務，和在基本面似乎更低之前不破壞股價之間，的確一直處於非常好的平衡狀態。」

在美國擁有 Regal 電影院的 Cineworld 警告，由於努力削減在疫情期間飆升的債務，該公司可能會申請破產，引發 AMC 股價下跌。

在周五 (19 日) 重申 2022 年第 3 季「相對疲軟」的電影檔期後，如果虧損持續，散戶炒家最愛的 AMC 股價觸及 2 個月低點。

Hargreaves Lansdown 分析師朗德葉茲 (Sophie Lund-Yates) 表示：「以前的電影院觀眾希望觀看最新熱門影片的方式出現大幅變化，這種趨勢不太可能逆轉或對連鎖電影院來說變得好過些。」

新冠疫情封鎖嚴重影響了電影院業務。然而，AMC 在 2021 年設法籌集了 18 億美元，利用散戶投資人對 meme 股票的興趣引發的反彈，這與 Cineworld 的命運形成鮮明對比。

自 2019 年底以來，AMC 股價已上漲超過 150%，而 Cineworld 同期股價下跌約 99%。