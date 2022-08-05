〈財報〉AMC Q2營收激增但虧損仍高於預期 盤後挫逾10%

全美最大電影院營運商 AMC Entertainment (AMC-US) 周四 (4 日) 公布第二季財報，由於成本飆升近 60%，虧損超出預期，計劃以優先股的形式支付特別股息，引發股權遭稀釋的擔憂，令盤後股價挫逾 10%。

AMC 周四收高 2.47%，盤後重挫 10.50%，報每股 16.70 美元。

AMC 盼增加股票數量以籌集資金，但去年發行新股的提案遭股東否決，如今又想出創意解決方案。該公司周四表示，本月稍晚將以優先股的形式向所有普通股股東派發股息，且已向紐約證券交易所申請，以代碼「APE」將約 5.17 億股的優先股於 8 月 22 日上市，主張這是對散戶幫助公司脫離 2021 年初破產邊緣的回應。

AMC 執行長 Adam Aron 表示：「AMC 新發行的優先股 APE 可提供 AMC 一種貨幣，日後可用以強化資產負債表，包括清償債務或籌措新股本。」

Aron 表示，APE 從根本上強化公司，令公司運作更靈活，倘若公司需要這麼做或選擇這麼做，就能藉此籌集資金，大幅降低任何生存風險，「我們將繼續努力度過這場疫情，以實現復甦和轉型。」

第二季 (6/30 止) 財報關鍵數據

營收：年增 162% 至 11.7 億美元 vs.11.6 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

淨損：24 美分 vs.21 美分 (Refinitiv 調查的預期共識)

新冠疫情高峰期，AMC 因防疫限制而被迫關閉電影院，面臨重大損失。今年因應疫情放緩，觀眾返回電影院，再加上《奇異博士 2：失控多重宇宙》、《侏羅紀世界：統霸天下》等強片助攻，第二季營收激增 162%，然而，每股虧損卻仍高於預期。

Third Bridge 分析師 Jamie Lumley 表示：「問題仍在於，AMC 能否自每人身上產生足夠的營收，避免陷入營運虧損，又不讓觀眾被高價嚇跑。」