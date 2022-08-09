散戶追捧 AMC連漲6日漲逾70% 迷因股齊揚

市場浮現樂觀情緒，散戶重新湧入迷因股，全美最大電影院營運商 AMC (AMC-US) 周一 (8 日) 為連續第 6 日收高，為 2021 年 5 月以來最長漲勢，這段期間漲幅已累積達 73%

AMC 周一股價飆漲 8.03%，收每股 23.96 美元，盤後也續揚 3% 以上。

在 AMC 上周四公布財報並宣布將派發優先股作為股息，引發稀釋股分的疑慮而導致盤後大跌，但隔日散戶湧入力挺，周五收高近 19%。

AMC 盼增加股票數量以籌集資金，但去年發行新股的提案遭股東否決。該公司上周四表示，本月稍晚將以優先股的形式向所有普通股股東派發股息，且已向紐約證券交易所申請，以代碼「APE」將約 5.17 億股的優先股於 8 月 22 日上市，主張這是對散戶幫助公司脫離 2021 年初破產邊緣的回應，而迷因股散戶常以「猿猴」自稱或稱其為「猿猴國」。

2021 年初激發散戶軋空的大本營、Reddit 論壇 wallstreetbets 周一討論迷因股的發文超過 2000 條，這是散戶重新入市的另一個跡象。

自 2021 年迷因股狂熱湧現，迄今因散戶轉為看跌並退出市場，令迷因股交易降溫，但周一市場似乎正在好轉，迷因股也紛紛湧現熱潮。

那斯達克綜合指數可望進入牛市領域，而道指交易價格已足以退出修正領域。具迷因股特質的 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 飆漲近 40%，GameStop (GME-US) 則勁揚 8.57%。

華爾街持續謹慎看待迷因股，62% 分析師給予 AMC 股票「賣出」評級，而 38% 建議「續抱」。摩根士丹利周一重申對該股「等權重」的評級，主張宏觀經濟阻力可能短期內持續壓迫該公司利潤以及前景，摩根士丹利將 AMC 股票目標價自 35 美元下調至 33 美元。