調查：僅有3%企業人士認為 美國有望避免經濟衰退

Stifel Financial 的調查結果顯示，多數受訪企業界人士均認為，美國經濟已陷入衰退或即將面臨衰退，僅 3% 企業人士認為美國有望避免經濟衰退。另外，勞動力短缺和通貨膨脹，是最業界關心的問題。

近幾個月來，隨著美聯準會 (Fed) 積極升息以抑制通膨，市場對經濟衰退的預期增加。針對 70 位企業高管、股東和投資人的調查顯示，46% 的人預計美國今年會陷入衰退，33% 的人預計明年衰退，18% 的人則認為美國已經處於衰退之中。僅有 3% 的人預計，美國有望避免經濟衰退。

調查顯示，多數企業人士認為，高通膨以及勞動力短缺是對企業盈利最大的威脅。有 59% 的受訪者將通膨列為公司或投資組合面臨的三大風險之一。與此同時，有 64% 將勞動力短缺列為風險，54% 的人擔憂經濟衰退，53% 的人憂心供應鏈中斷。

在供應鏈方面，調查顯示出一些正面的訊息，有 59% 的受訪者表示自去年底以來供應鏈瓶頸有所改善，而 21% 的受訪者認為情況沒有變化，20% 的受訪者表示情況變得更糟。

美國銀行執行長 Brian Moynihan 日前表示，如今美國民眾已感受到經濟陷入衰退，這足以對經濟前景帶來負面影響。

Moynihan 表示，衰退只是一個說法，是否處於經濟衰退中並不重要，重點是民眾的感受，以及民眾認知對經濟造成的影響。汽油價格和租金上漲，已對民眾的消費意願造成打擊，可能進一步對經濟造成不利影響。