全球乾旱災情上升 投資人擁抱所有與水有關的企業

隨著全球乾旱情況的惡化，投資人正在緊盯浪費水資源的公司，並試圖從少數能解決問題的專業上市公司中挑選出贏家。

從肯亞到美國加州和近半的歐洲，淡水短缺已經引起了政策制訂者的關注，並讓數百萬人了解地球正面臨的最新壓力。

在這種背景下，一群管理近 10 兆美元的投資人在 8 月 16 日表示，他們打算擴大施壓企業董事會，以更妥善管理關鍵資源，並可能投票反對做不到的董事。

這樣做的既得利益是顯而易見的：環境披露平台 CDP 和 Planet Tracker 在 5 月的分析顯示，上市公司可能面臨至少 2250 億美元的水相關風險損失。

CDP 全球企業和供應鏈總監加爾文 (Dexter Galvin) 說，「這些不再是遙遠的事件；它們現在正在眼前發生。」

例如，上周由於乾旱導致電力短缺，豐田暫停了中國四川省一家工廠的生產。

根據聯合國的數據，目前有 23 億人生活在水資源緊張的國家，人們意識到形勢的嚴峻，這導致許多資產管理公司推出股票型基金，以善用投資人日益增加的興趣來幫助尋找解決方案。

晨星全球數據顯示，過去 5 年總計推出了 23 支水基金，截至 7 月底，總資產達 80 億美元。

價值 8.12 億美元的 Virtus Duff & Phelps Water Fund 投資組合經理人小葛魯姆豪斯 (David Grumhaus, Jr.) 表示，隨著水資源危機惡化，已出現「溢出效應」，「當頭條新聞是船隻無法通過萊茵河，德國人無法獲得所有補給品時，這就讓人們想到了水和我們的基金。」

晨星資深經理研究分析師布魯 (Bobby Blue) 表示，雖然取這種名稱，但水股權基金並不直接擁有高度本地化和監管的水權，而是投資於執行水業務的公司。

該基金持有的公司包括公用事業公司 American Water Works Company Inc (AWK-US)、水技術專業公司 Xylem Inc (XYL-US) 和致力於水安全運輸的瑞士工業公司 Georg Fischer AG。

基金經理人和分析師表示，專門專注於這種商品的上市公司數量很少。

價值 2.82 億美元的 Thematics Water Fund 的聯席經理人高特利爾 (Simon Gottelier) 估計，全球大約有 25 到 30 家可投資的水務公司，以及「極少數」水技術企業。

布魯說，「每個人都想為水做點什麼，但很難在公開上市股票中達成這項目的。」

因此，經理人們轉向更多的公司，這些公司與其他業務部門一起擁有水務部門。其中許多專注於海水淡化、智能灌溉和污染防治。

價值 92 億美元的 Pictet-Water Strategy 經理人李坎普 (Cedric Lecamp) 表示，他的公司已經確定 360 家「對水主題有實質接觸」的公司。

根據文件，他的基金在 7 月底的最大部位是 Danaher Corporation (DHR-US)，該公司擁有水質業務，但其大部分收入來自生命科學和診斷領域。

水務基金經理人表示，這種超越純公用事業的多元化不僅是必要的，而且考慮到致力於水解決方案的公司範圍廣泛，這是一種潛在的資產。

價值 73 億美元的 Impax 水戰略的聯合經理人溫特 (Justin Winter) 說，「在水領域提供解決方案的新公司並沒有出現大規模的爆炸式成長。」「但現有公司的前景基本上從來沒有這麼好過。」

Xylem 資深副總裁邱亞伯 (Albert Cho) 表示，由於客戶希望提高用水效率，預計到 2025 年營收將成長約 5%。對於一家科技公司來說，這並不是一個很高的成長率，但對水行業來說意義重大，因為當地公用事業的買家往往資金不足。

他說，許多人將基礎建設數位化視為提高效率的強大工具，例如發現地下管道漏水。有了合適的設備，「你就知道你的水在哪裡，在哪裡漏水，並且可以採取一些措施。」