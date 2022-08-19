加密貨幣周五跌勢加大 比特幣失守22000美元

加密貨幣周五 (19 日) 普遍走軟，比特幣 (BTC) 一度跌逾 8%，失守 22000 美元關卡。

據 Coindesk 報價顯示，截至台北時間 16:00，比特幣價格報 21915 美元，較先前低點 21488 美元有所回升，但 24 小時跌幅仍達 6.4%。以太幣 (ETH) 及其他較小的虛擬貨幣跌幅更大，以太幣跌至 1750 美元下方，狗狗幣 (DOGE)、Cardano(ADA) 和 Solana(SOL)24 小時跌幅均超過 10%。

比特幣急跌 (圖表取自 Coindesk)

相較於過去幾天，比特幣價格大多在區間交易，周四、周五由於市場對聯準會鷹派疑心再起，美元走高，加密貨幣跌勢擴大。

數據顯示，由於跌勢過猛，主要交易所不少合約交易因保證金不足，遭到強制平倉清算，一天中，約 105425 名交易員被清算，清算總額為 2.1041 億美元。被強平的最大筆合約為幣安的一筆以太幣兌 USDT 合約，價值 98.014 萬美元。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 在周四的報告中表示，市場無力將比特幣帶回 25000 美元上方，這對價格帶來更大的壓力，一旦跌破 22500 美元，可能表明當前漲勢已經結束。

聯準會下周在懷俄明州傑克遜霍爾舉行年度研討會之前，全球市場情緒普遍謹慎。交易員們關注鮑爾屆時的談話，以尋找關於接下來升息步調的相關線索。