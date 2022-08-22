SiC商機引爆大廠卡位 SK Siltron下半年6吋產能大增3倍

據南韓媒體 The Elec 今 (22) 日報導，晶圓廠 SK Siltron 積極擴大碳化矽 (SiC) 晶圓產能，預計美國新廠即將完工投產，下半年年產能將成長 12 萬片，較原先大增 3 倍，持續搶占 SiC 基板市場。

據報導，業內人士指出，SK Siltron 美國密西根貝城 6 吋新廠將於 9 月完工，將大幅提升 SiC 基板產能。SK Siltron 在 2020 年斥資 4.5 億美元收購杜邦 SiC 晶圓業務，並在貝城成立子公司 Siltron CSS，負責於當地新建第 2 座長晶廠。

考量到 SK Siltron 南韓龜尾廠與密西根新廠產能，下半年 6 吋年產能上看 12 萬片，規模是原先 3 倍，目前持續進行第二期擴建計畫，預計 2025 年完工後年產能將躍增至 50 萬片。

報導表示，SK Siltron 6 吋碳化矽基板目前產品正處於送樣與認證階段，預計 11 月開始出貨給主要客戶，並貢獻營收。 SK Siltron 也持續推動 8 吋基板計畫，目標明年底啟動量產。

Wolfspeed 是目前全球 SiC 基板龍頭，市占率高達 62%，目前 8 吋廠已完工試產，預計明年上半年開始出貨，II-IV 市占率 14%，羅姆半導體旗下 SiCrystal 市占率為 13%，SK Siltron 5%，中國天科合達約 4%。

國內業者也積極擴大產能，漢磊 (3707-TW) SiC 基板月產能今年將提升 3 倍至 3000 片、3 年內擴充至 5000 片，並表態將不缺席 8 吋 SiC 製程行列，預期 8 吋 SiC 基板成本將大幅減少 2-3 成。

嘉晶 (3016-TW) SiC 磊晶月產能 600 片，GaN 約 2000 片，預計未來 2-3 年投入 4000-5000 萬美元擴產，屆時 SiC 產能將增加 7-8 倍，GaN 則會成長 2-2.5 倍。