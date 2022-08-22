朝鮮緊張局勢加劇 美韓展開多年來最大的聯合軍演

美國和南韓周一 (22 日) 開始，展開約 5 年來雙方最大規模的聯合軍事演習。此前兩國暫停大規模演習，但未能讓北韓領導人金正恩在裁軍談判上作出讓步。

這次名為乙支自由護盾 (Ulchi Freedom Shield) 的演習預計將有數千軍人參加，從周一開始為期兩周。5 月才剛上任的南韓總統尹錫悅 (Yoon Suk-yeol) 此前宣示，將「常態化」這場聯合軍演，並提升對北韓的威攝。

自 2008 年以來，乙支自由護盾於每年 8、9 月舉行，而在 2018 年美國總統川普與金正恩會面後，由於金承諾實現無核化，美國也暫停了乙支自由護盾。「乙支」的命名是紀念高句麗軍事家乙支文德，他當年率兵抵禦隋煬帝的進軍。

美國和南韓已表示，演習是防禦性的，將包括演練部隊間的協調以應對北韓入侵。雖然官方尚未公佈詳情，但演習可能動用軍艦、飛機和裝甲車輛。

北韓幾十年來一直指責美國與南韓聯合演習，為入侵和核戰的前奏，在美韓展開這場演習的預備訓練後，北韓上周從西部沿海城鎮發射了 2 枚巡弋飛彈。北韓聯合參謀本部上周在聲明中表示，乙支自由護盾演習將提高南韓的「全面戰爭能力」。

南韓總統尹錫悅日前表示，南韓不希望武力改變北韓的現狀；如果北韓做出無核化承諾，南韓將提供支持。

南韓還啟動了為期四天的乙支民防演習，尹錫悅指出，軍民演習旨在提高本國的準備能力，以應對不斷變化的戰爭模式，應對晶片工廠和供應鏈等關鍵設施不斷演變的網路威脅。